01:00 07.08.2018 | Происшествия | Новости
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В результате взрыва возле аэропорта в Болонье пострадали 84 человека

В итальянской Болонье, где в понедельник, 6 августа, прогремел взрыва возле аэропорта, растет количество пострадавших.

В результате взрыва возле аэропорта в Болонье пострадали 84 человека

По последним данным погибли два человека, еще 84 пострадали. Как сообщает Сorriere di Вologna, спасатели ликвидировали пожар, однако в результате взрыва в асфальтном покрытии образовалась яма.

Ранее очевидцы происшествия сообщили о взрыве в районе аэропорта Болоньи, после которого начался пожар. По данным газеты Repubblica, взрыв произошел после аварии с участием грузового автомобиля, который, вероятно, перевозил горючие вещества.

Напомним, взрыв произошел 6 августа после аварии на автомагистрали. По данным полиции и свидетелей, в ДТП попала цистерна с топливом. Также сообщается, что дороги вокруг места взрыва закрыты.

Как сообщал УРА-Информ, число пострадавших в результате взрыва в Болонье выросла до более 60 человек. Еще по меньшей мере двое - погибли.


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