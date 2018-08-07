В результате взрыва возле аэропорта в Болонье пострадали 84 человека

По последним данным погибли два человека, еще 84 пострадали. Как сообщает Сorriere di Вologna, спасатели ликвидировали пожар, однако в результате взрыва в асфальтном покрытии образовалась яма.

Ранее очевидцы происшествия сообщили о взрыве в районе аэропорта Болоньи, после которого начался пожар. По данным газеты Repubblica, взрыв произошел после аварии с участием грузового автомобиля, который, вероятно, перевозил горючие вещества.

Напомним, взрыв произошел 6 августа после аварии на автомагистрали. По данным полиции и свидетелей, в ДТП попала цистерна с топливом. Также сообщается, что дороги вокруг места взрыва закрыты.

Как сообщал УРА-Информ, число пострадавших в результате взрыва в Болонье выросла до более 60 человек. Еще по меньшей мере двое - погибли.