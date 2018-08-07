13:06 07.08.2018 | Происшествия | Новости
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В московском баре избили звезду фильмов "Такси"

В Москве избили известного французского актера, звезду фильмов "Такси" Сами Насери.

В московском баре избили звезду фильмов

Об этом сообщает телеграмм канал Mash.

Актер отдыхал в баре "Войс" вместе со своим братом и выпивал. У мужчин произошел конфликт с другой компанией, после чего началась драка. Сами ударили в лицо и по руке. На следующий день у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, но госпитализация не понадобилась.

Отмечается, что полиция уже нашла тех, кто избил актера. Ими оказались приезжие из Беларуси ребята. Они также объяснили причину драки - компания француза слишком громко себя вела.

Как сообщал "УРА-Информ", в США покажут нецензурную ленту о тайных связях Дональда Трампа и Владимира Путина.


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