В московском баре избили звезду фильмов "Такси"

Об этом сообщает телеграмм канал Mash.

Актер отдыхал в баре "Войс" вместе со своим братом и выпивал. У мужчин произошел конфликт с другой компанией, после чего началась драка. Сами ударили в лицо и по руке. На следующий день у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, но госпитализация не понадобилась.

Отмечается, что полиция уже нашла тех, кто избил актера. Ими оказались приезжие из Беларуси ребята. Они также объяснили причину драки - компания француза слишком громко себя вела.

Как сообщал "УРА-Информ", в США покажут нецензурную ленту о тайных связях Дональда Трампа и Владимира Путина.