16:17 07.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Донецкой области из окна многоэтажки выпал двухлетний ребенок

В городе Северск Донецкой области двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа жилого дома. В результате инцидента ребенок был доставлен в больницу с многочисленными травмами.

В Донецкой области из окна многоэтажки выпал двухлетний ребенок

Об этом передает пресс-служба полиции региона на своем официальном сайте.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, мать мальчика находилась дома с тремя малолетними детьми. Оказалось, что женщина оставила двухлетнего ребенка одного в комнате, и малыш вылез на балкон, а потом через открытое окно выпал.

В настоящее время мальчик находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь маленького пациента.

"Указанный факт зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством, проводится проверка", - сообщили правоохранители.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Святошинском районе украинской столицы женщина выпала из окна многоэтажки.


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