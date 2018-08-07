В Донецкой области из окна многоэтажки выпал двухлетний ребенок

Об этом передает пресс-служба полиции региона на своем официальном сайте.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, мать мальчика находилась дома с тремя малолетними детьми. Оказалось, что женщина оставила двухлетнего ребенка одного в комнате, и малыш вылез на балкон, а потом через открытое окно выпал.

В настоящее время мальчик находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь маленького пациента.

"Указанный факт зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством, проводится проверка", - сообщили правоохранители.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Святошинском районе украинской столицы женщина выпала из окна многоэтажки.