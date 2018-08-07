14:11 07.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Португалия уже пятый день борется с пожарами

Более тысячи спасателей при поддержке 19 самолетов и нескольких сотен единиц спецтехники борются с большим пожаром на юге Португалии, недалеко от популярных пляжей курортного региона Алгарве.

Португалия уже пятый день борется с пожарами

Как сообщает Associated Press, власти надеялась, что ночная температура позволит спасателям взять огонь под контроль.

Однако во вторник чиновники заявили, что сильные ветры подпитывают пламя, которое распространяется через сухой и в основном недоступный лес.

Пожар возник в полукилометре от пожарного отделения небольшого города Моншике на расстоянии 250 километров к югу от Лиссабона. Чиновники эвакуировали многочисленные дома города с населением в две тысячи жителей.

Чрезвычайные службы утверждают, что в результате пожара пострадали 29 человек. Количество сгоревших домов, расположенных на лесистых холмах, пока не известно.

Как сообщал "УРА-Информ", в Португалии суббота, 4 августа, стала самой жаркой за последние 18 лет. Тут температура воздуха приблизилась к 47 градусам, что является рекордным значением для материковой части страны.


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