Португалия уже пятый день борется с пожарами

Как сообщает Associated Press, власти надеялась, что ночная температура позволит спасателям взять огонь под контроль.

Однако во вторник чиновники заявили, что сильные ветры подпитывают пламя, которое распространяется через сухой и в основном недоступный лес.

Пожар возник в полукилометре от пожарного отделения небольшого города Моншике на расстоянии 250 километров к югу от Лиссабона. Чиновники эвакуировали многочисленные дома города с населением в две тысячи жителей.

Чрезвычайные службы утверждают, что в результате пожара пострадали 29 человек. Количество сгоревших домов, расположенных на лесистых холмах, пока не известно.

Как сообщал "УРА-Информ", в Португалии суббота, 4 августа, стала самой жаркой за последние 18 лет. Тут температура воздуха приблизилась к 47 градусам, что является рекордным значением для материковой части страны.