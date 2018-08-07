Португалия уже пятый день борется с пожарами

Более тысячи спасателей при поддержке 19 самолетов и нескольких сотен единиц спецтехники борются с большим пожаром на юге Португалии, недалеко от популярных пляжей курортного региона Алгарве.
Как сообщает Associated Press, власти надеялась, что ночная температура позволит спасателям взять огонь под контроль.
Однако во вторник чиновники заявили, что сильные ветры подпитывают пламя, которое распространяется через сухой и в основном недоступный лес.
Пожар возник в полукилометре от пожарного отделения небольшого города Моншике на расстоянии 250 километров к югу от Лиссабона. Чиновники эвакуировали многочисленные дома города с населением в две тысячи жителей.
Чрезвычайные службы утверждают, что в результате пожара пострадали 29 человек. Количество сгоревших домов, расположенных на лесистых холмах, пока не известно.
Как сообщал "УРА-Информ", в Португалии суббота, 4 августа, стала самой жаркой за последние 18 лет. Тут температура воздуха приблизилась к 47 градусам, что является рекордным значением для материковой части страны.