14:38 07.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Полиция взялась за отравление детей в гостинице на Львовщине

Правоохранители возбудили дело из-за отравления детей на Львовщине.

Полиция взялась за отравление детей в гостинице на Львовщине

Известно, что количество пострадавших возросло до 26. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ЧП во Львовской области.

Пострадавшим от 10 до 17 лет. Кроме того, отравился и один взрослый. Все они отдыхали в отеле "Джем Раковец", там же и питались.

На сегодняшний день они находятся в больнице.

Полиция открыла дело по статье нарушение правил борьбы с эпидемиями. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - ограничение свободы до 3 лет.

Причина отравления пока неизвестна, назначены соответствующие экспертизы.

Как сообщал "УРА-Информ", полицейские установили, что все они отдыхали в отеле одного из сел Пустомытовского района, где и питались.


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