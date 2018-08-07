Полиция установила еще одного участников нападения на активистку Гадзюк

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

По его словам, правоохранители получили материалы по подозрению еще одного мужчины, поэтому для установления его личности полиция проводит комплекс оперативных мероприятий. Именно этот гражданин, по версии следствия, имеет отношение к указанному правонарушению.

Также Князев обратился к СМИ и общественности за помощью в установлении личности подозреваемого.

Как сообщал "УРА-Информ", Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал главный мотив нападения преступников на Екатирину Гандзюк. Соответствующая запись появилась на видеохостинге YouTube. Из всех возможных вариантов и мотивов нападения Луценко выделил 5 ключевых: активная общественная позиция Екатерины, которая мешала разным чиновникам, бизнесменам, бандитам заниматься незаконными делами, а также внедрять "русский мир" в Херсонской области.