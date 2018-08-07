13:37 07.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100200739:roman_z

Полиция установила еще одного участников нападения на активистку Гадзюк

Полиция разоблачила второго участника нападения на херсонскую активистку и сотрудницу горсовета Екатерину Гандзюк.

Полиция установила еще одного участников нападения на активистку Гадзюк

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

По его словам, правоохранители получили материалы по подозрению еще одного мужчины, поэтому для установления его личности полиция проводит комплекс оперативных мероприятий. Именно этот гражданин, по версии следствия, имеет отношение к указанному правонарушению.

Также Князев обратился к СМИ и общественности за помощью в установлении личности подозреваемого.

Как сообщал "УРА-Информ", Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал главный мотив нападения преступников на Екатирину Гандзюк. Соответствующая запись появилась на видеохостинге YouTube. Из всех возможных вариантов и мотивов нападения Луценко выделил 5 ключевых: активная общественная позиция Екатерины, которая мешала разным чиновникам, бизнесменам, бандитам заниматься незаконными делами, а также внедрять "русский мир" в Херсонской области.


Поделиться
Читайте также:
 
Количество пострадавших в отеле во Львовской области возросло до 26 В московском баре избили звезду фильмов "Такси" Евростат опубликовал цены на газ и электроэнергию в странах ЕС - ФОТО "Ультрас" левого и правого толка объединяются, чтобы воевать на стороне пророссийских сил на Украине
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив