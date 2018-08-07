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На Днепропетровщине на трассе из автоцистерны вытекло около четырех тонн азотной кислоты - ВИДЕО

Во вторник, 7 августа, в Днепропетровской области на трассе Днепр-Кобеляки-Решетиловка произошла утечка азотной кислоты из автоцистерны.

На Днепропетровщине на трассе из автоцистерны вытекло около четырех тонн азотной кислоты - ВИДЕО

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, на момент инцидента в автоцистерне находилось 24 тонны азотной кислоты.

Утечка произошла в первом отсеке цистерны, где находилось восемь тонн вещества. По предварительным данным на трассу вытекло около четырех. Вещество разлилось на площади 40-45 квадратных метров.

По данным ГосЧС, около четырех часов дня утечку удалось прекратить. На данный момент пожарно-спасательными подразделениями проводят работы по нейтрализации жидкости, которая вытекла из цистерны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в итальянской Болонье, где в понедельник, 6 августа, прогремел взрыва возле аэропорта, растет количество пострадавших. По последним данным погибли два человека, еще 84 пострадали. Как сообщает Сorriere di Вologna, спасатели ликвидировали пожар, однако в результате взрыва в асфальтном покрытии образовалась яма.


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