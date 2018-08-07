08:32 07.08.2018 | Происшествия | Новости
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На Аляске разбился легкомоторный самолет, четыре человека погибли

В американском штате Аляска во вторник утром, 7 августа, разбился легкомоторный самолет.

На Аляске разбился легкомоторный самолет, четыре человека погибли

В результате крушения погибли четыре человека. Вместе с тем, как сообщает Anchorage Daily News, после аварии один человек объявлен пропавшим без вести.

Как отмечается, авария произошла недалеко от гор Денали. Все погибшие являются гражданами Польши.

В настоящее время служба транспортной безопасности выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 6 августа, во французском департаменте Пюи-де-Дом разбился легкомоторный туристический самолет. В результате крушения погибли три человека. Как сообщает Le Monde, на борту самолета были две женщины и мужчина. Никто из них не выжил.


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