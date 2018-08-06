11:17 06.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Узбекистане на рабочем месте убили одного из руководителей МВД

Начальник главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка Министерства внутренних дел Узбекистана Дилшод Акрамов найден мертвым.

В Узбекистане на рабочем месте убили одного из руководителей МВД

Его обнаружили в воскресенье, 5 августа, в своем служебном кабинете. Как сообщило издание Газета.uz, ссылаясь на на генеральную прокуратуру Узбекистана, Акрамов обнаружен около девяти часов вечера мертвым со следами насильственной смерти в своем служебном кабинете на улице Тараса Шевченко в столице. сообщает издание со ссылкой на генеральную прокуратуру Узбекистана.

Дилшод Акрамов возглавлял это управление с июля.

В этот же день прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство с особой жестокостью". В настоящее время ведутся следственные действия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера смертник, предположительно из исламисткой организации " Талибан" убил троих военных, которые были членами миссии НАТО "Решительная поддержка". Боевик вначале открыл огонь из автоматического оружия по колонне солдат, а затем подорвался в автомобиле возле конвоя иностранных войск в восточной провинции Парван. Спустя несколько часов ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан".


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