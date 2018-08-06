02:17 06.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Украине за первые дни августа утонуло более 20 людей

С начала августа текущего года на водоемах Украины уже утонуло более двух десятков людей.

В Украине за первые дни августа утонуло более 20 людей

Среди них есть и дети. Как сообщает в воскресенье, 5 августа, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в воскресенье, в частности, 2 августа в Одесской области водолазы нашли и подняли на поверхность тело мальчика 2007 года рождения, который еще 31 июля на самодельном плоту вышел в Днестровский лиман, за 300 метров от берега нырнул в воду и исчез.

В этот же день в Винницкой области во время купания на реке Южный Буг утонула девочка 2008 года рождения.

Всего с начала текущего года на водоемах Украины уже погибло 774 человека, из них 79 детей. При этом спасено 577 людей, в том числе 105 детей.

В ГосЧС также отмечают, что жаркая погода существенно влияет на статистику гибели людей на водоемах, а наиболее действенным методом предотвращения трагедий является личная осмотрительность и ответственность каждого гражданина.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Новониколаевском пляже в городе Кропивницкий на реке Ингул отдыхающие обнаружили труп молодого юноши. Около часу дня в районное отделение Службы спасения поступило уведомление от одного из жителей города, который наткнулся на труп ребенка.


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