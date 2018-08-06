09:59 06.08.2018 | Происшествия | Новости
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В США разбился легкомоторный самолет, погибли пять человек

В американском штате Южной Калифорнии в понедельник утром, 6 августа, потерпел крушение двухмоторный самолет.

В США разбился легкомоторный самолет, погибли пять человек

В результате трагедии пять человек погибли. Как сообщил официальный представитель Управления авиатранспорта Соединенных Штатов америки Арлен Салак, крушение произошло в полутора километрах от южнокалифорнийского аэропорта Джон Уэйн, у автомобильной парковки.

Погибли все находившиеся на борту легкомоторного самолета Cessna. В настоящее вермя все улицы, ведущие к расположенному рядом с местом аварии торговым центром South Coast Plaza, перекрыты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в швейцарских Альпах, с западной стороны горы Лиц Зегнас в кантоне Граубюнден в субботу, 4 августа, потерпел крушение небольшой самолет, в результате чего погибли 20 человек.

Обломки самолета были найдены на высоте 2450 метров над уровнем моря. Потерпевшее крушение авиасудно является ретро-самолетом времен Второй мировой войны.


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