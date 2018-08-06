08:59 06.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Львовской области столкнулись две иномарки, пострадали пять человек - ФОТО

Во Львовской области в воскресенье, 5 августа, на трассе столкнулись две иномарки.

В Львовской области столкнулись две иномарки, пострадали пять человек - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили пять человек. При этом двое из них дети.

Как сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская на своей страничке в Facebook, авария произошло около часу дня в селе Горное Стрыйского района.

Тут столкнулись автомобили Skoda Fabia, которым управлял 45-летний львовянин и Volkswagen Passat за рулем которого находился житель Дрогобыча.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия и личности всех участников ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Черновицкой области в воскресенье, 5 августа, произошла тройная авария. Возле села Недобоевцы Хотинского района столкнулись легковой автомобиль Opel, микроавтобус Ford Transit и минивэн Volkswagen Caddy. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек. При этом семь человек скорая помощь увезла в больницу с травмами.


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