В Львовской области столкнулись две иномарки, пострадали пять человек - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили пять человек. При этом двое из них дети.

Как сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская на своей страничке в Facebook, авария произошло около часу дня в селе Горное Стрыйского района.

Тут столкнулись автомобили Skoda Fabia, которым управлял 45-летний львовянин и Volkswagen Passat за рулем которого находился житель Дрогобыча.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия и личности всех участников ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Черновицкой области в воскресенье, 5 августа, произошла тройная авария. Возле села Недобоевцы Хотинского района столкнулись легковой автомобиль Opel, микроавтобус Ford Transit и минивэн Volkswagen Caddy. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек. При этом семь человек скорая помощь увезла в больницу с травмами.