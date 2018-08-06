В Италии перевернулся автобус с сезонными рабочими

Об этом сообщает агентство ANSA.

Авария произошла возле населенного пункта Лесина.

Микроавтобус с болгарской регистрацией, перевозивший сезонных рабочих после работы в поле, врезался в грузовик с мукой.

В результате столкновения погибли 11 человек. Все они были выходцами из стран Африки.

Еще три человека, в том числе водитель грузовика получили ранения. Их жизни ничто не угрожает.

Как сообщал "УРА-Информ", число пострадавших в результате взрыва в Болонье выросла до более 60 человек. Еще по меньшей мере двое - погибли.