18:55 06.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Италии перевернулся автобус с сезонными рабочими

В Италии в районе муниципалитета Фоджа перевернулся микроавтобус с сезонными рабочими, которые возвращались после работы в поле.

В Италии перевернулся автобус с сезонными рабочими

Об этом сообщает агентство ANSA.

Авария произошла возле населенного пункта Лесина.

Микроавтобус с болгарской регистрацией, перевозивший сезонных рабочих после работы в поле, врезался в грузовик с мукой.

В результате столкновения погибли 11 человек. Все они были выходцами из стран Африки.

Еще три человека, в том числе водитель грузовика получили ранения. Их жизни ничто не угрожает.

Как сообщал "УРА-Информ"число пострадавших в результате взрыва в Болонье выросла до более 60 человек. Еще по меньшей мере двое - погибли.


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