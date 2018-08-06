00:30 06.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре Lexus сбил двух пешеходов

В Днепре в воскресенье, 5 августа, водитель автомобиля Lexus сбил двух пешеходов.

В Днепре Lexus сбил двух пешеходов

Мужчина и женщина переходили дорогу в не отведенном для этого месте. В результате дорожно-транспортного происшествия оба они погибли.

Как сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, авария произошла на проспекте Слободского в районе электроопоры.

Сейчас следственные действия продолжаются. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и личности погибших. По факту происшествия открыто уголовное дело по статье Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообща УРА-Информ, на трассе Киев-Одесса возле села Троицкое Любашевского района иномарка насквозь просочилась сквозь отбойник. По предварительной информации, водитель Hyundai Elantra пыталась объехать собаку, которая выбежала на проезжую часть, но не справилась с управлением и совершила наезд на придорожный отбойник. Столкновение было такой силы, что автомобиль полностью прошел сквозь опору.


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