17:13 06.08.2018 | Происшествия | Новости
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При взрыве грузовика вблизи Болоньи пострадали не менее 20 человек

В результате взрыва на кольцевой дороге близ итальянского города Болонья пострадали по меньшей мере 20 человек.

При взрыве грузовика вблизи Болоньи пострадали не менее 20 человек

Об этом сообщает Corriere della Sera.

Сообщается, что многие люди получили ранения от обломков, которые разлетелись вокруг во время взрыва.

Кроме того, как отмечается, в домах вблизи разбиты окна.

По предварительным данным, около 14.00 на трассе взорвался грузовик, вероятно, цистерна с горючими материалами. Очевидцы сообщили о серии взрывов.

Пожар, вспыхнувший после взрывов, распространилась на автомобили в дилерских центрах поблизости.

Движение по трассе, на которой произошел взрыв, перекрыли в обоих направлениях.

Как сообщал "УРА-Информ", 5 августа, смертник, предположительно из исламисткой организации "Талибан" убил троих военных, которые были членами миссии НАТО "Решительная поддержка". Сообщается, что боевик вначале открыл огонь из автоматического оружия по колонне солдат, а затем подорвался в автомобиле возле конвоя иностранных войск.


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