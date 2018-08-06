Количество жертв в Болонье превысило 60 человек - ВИДЕО

Еще по меньшей мере двое - погибли. Об этом сообщает La Repubblica.

По данным спасателей, состояние как минимум 14 пострадавших крайне тяжелое.

Также в результате взрыва частично обрушился мост. На видео, которое распространили в сети, видно, что на трассе образовалась огромная дыра.

Как сообщал "УРА-Информ", по предварительным данным, около 14.00 на трассе взорвался грузовик, вероятно, цистерна с горючими материалами. Очевидцы сообщили о серии взрывов.