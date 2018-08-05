В столице юноша совершил избил и ограбил своего товарища

По предварительной информации, трое мужчин распивали алкогольные напитки и во время выпивки поссорились. В ходе конфликта незнакомец ударил сначала одного человека, а потом его товарища, забрал мобильные телефоны и скрылся. Один из пострадавших не растерялся и позвонил правоохранителям. Спустя час вора задержали, в отделении он давал показания и признавался в содеянном.

Задержанным оказался 23-летний житель Винницкой области, ранее судимый за мошеннические действия.

На данный момент начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявлено о подозрении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве пьяная драка обернулась смертельными последствиями. Пострадавший с колото-резаным ранением госпитализировали в больничное учреждение.