19:32 05.08.2018 | Происшествия | Новости
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В швейцарский Альпах в крушении погибли 20 человек

Полиция Швейцарии подтвердила гибель 20 человек в результате падения самолета Junkers Ju-52, которое произошло накануне, 4 августа, в швейцарских Альпах.

В швейцарский Альпах в крушении погибли 20 человек

Как сообщает издание Blick, ссылаясь на представителей полиции, по последним данным никто из 17 пассажиров и трех членов экипажа не выжил.

При этом среди погибших - 11 мужчин и девять женщин. Большинство пассажиров - выходцы из четырех швейцарских кантонов. Также на борту была семья из Австрии.

По данным полиции, самолет ударился о землю на большой скорости. Признаков внешнего вмешательства, столкновения или повреждений перед аварией нет.

Издание также подчеркивает, что потерпевшее крушение авиасудно является ретро-самолетом времён Второй Мировой войны. Самолет летел из Локарно на юге Швейцарии, в базу компании в Дюбендорф в Цюрихе.

Обломки самолета найдены на высоте двух тысяч 450 метров над уровнем моря.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в швейцарских Альпах, с западной стороны горы Лиц Зегнас в кантоне Граубюнден, вчера авиакатастрофа небольшого самолета.

Авиакатастрофа произошла спустя несколько часов после того, как в кантоне Нидвальден, Швейцария разбился небольшой самолет. В результате катастрофы погибла семья из четырех человек, среди которых были дети.


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