15:11 05.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Кропивницке утонул подросток

На Новониколаевском пляже на реке Ингул отдыхающие обнаружили труп молодого юноши. Об этом передает пресс-служба ГСЧС в регионе.

В Кропивницке утонул подросток

В 13:00 по местному времени в районное отделение Службы спасения поступило уведомление от одного из жителей города, который наткнулся на труп ребенка. По прибытии на место происшествия спасатели водолазно-спасательного отделения АСПСН Управление ГСЧС в области достали тело погибшего из водоема. 

Судя по количеству чрезвычайных событий у водоемов, Государственная служба Украины предостерегает: для того, чтобы избежать трагедии во время отдыха, необходимо всегда соблюдать элементарные правила безопасности. 

Напомним, что с начала года на водоемах страны утонуло 704 человека, из которых 70 детей. При этом спасено 561 человек, в том числе 103 ребенка.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинцам напомнили об элементарных правилах поведения на воде в летний период


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