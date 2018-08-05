В Кропивницке утонул подросток

В 13:00 по местному времени в районное отделение Службы спасения поступило уведомление от одного из жителей города, который наткнулся на труп ребенка. По прибытии на место происшествия спасатели водолазно-спасательного отделения АСПСН Управление ГСЧС в области достали тело погибшего из водоема.

Судя по количеству чрезвычайных событий у водоемов, Государственная служба Украины предостерегает: для того, чтобы избежать трагедии во время отдыха, необходимо всегда соблюдать элементарные правила безопасности.

Напомним, что с начала года на водоемах страны утонуло 704 человека, из которых 70 детей. При этом спасено 561 человек, в том числе 103 ребенка.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинцам напомнили об элементарных правилах поведения на воде в летний период.