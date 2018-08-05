В Киеве иномарка слетела с трассы - ФОТО

По предварительной информации, водитель Skoda на повороте не пропустил Toyota, который пытался совершить маневр в обгон "своего коллеги". В результате иномарка протаранила отбойник, а водитель "японца" слетел с трассы, есть пострадавшие.

На данный момент на месте работают патрульная полиция и скорая помощь. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на трассе Киев-Одесса возле села Троицкое Любашевского района иномарка насквозь просочилась сквозь отбойник. В результате аварии на месте происшествия погиб подросток 2011 года рождения. Сама водитель еще трое пассажиров, в том числе два малолетних ребенка, госпитализированы в Любашевскую больницуюю.