В Хмельницком обнаружили радиоактивный контейнер

В ходе вскрытяи емкости был обнаружен другой транспортный контейнер типа КЗ, биологическая защита которого изготовлена ​​из обедненного урана. Мощность эквивалентной дозы контейнера КЗ составила 16.8 мкЗв / ч. на поверхности и 0.70 мкЗв / ч.

Напомним, что согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 02.06.2003р. № 813 "Об утверждении порядка взаимодействия органов исполнительной власти и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере использования ядерной энергии, в случае обнаружения радиоактивных материалов в незаконном обороте", после проведения дозиметрического обследования было принято решение направить найденый материал на хранение в ОП Хмельницкая АЭС ГП НАЭК "Энергоатом".

Как сообщалось в "УРА-Информ", во Франции приостановлена ​​работа двух реакторов атомных электростанций из-за аномальной для страны в августе жары.