В Афганистане талибы напали на отряд НАТО

Сегодня, 5 августа, смертник, предположительно из исламисткой организации "Талибан" убил троих военных, которые были членами миссии НАТО "Решительная поддержка".
Об этом говорится на официальном сайте миссии.
Сообщается, что боевик вначале открыл огонь из автоматического оружия по колонне солдат, а затем подорвался в автомобиле возле конвоя иностранных войск в восточной провинции Парван. Спустя несколько часов ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан". В Вашингтоне покамест не прокомментировали данный инцидент.
Напомним, что боевая миссия "Решительная поддержка" - это миссия НАТО по обучению и оказанию помощи правительственным силам Афганистана, которая проводит боевые действия в стране с 2015 года.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Афганистане в городе Гардез исламисты организовали теракт в шиитской мечети.