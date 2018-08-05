В Афганистане талибы напали на отряд НАТО

Об этом говорится на официальном сайте миссии.

Сообщается, что боевик вначале открыл огонь из автоматического оружия по колонне солдат, а затем подорвался в автомобиле возле конвоя иностранных войск в восточной провинции Парван. Спустя несколько часов ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан". В Вашингтоне покамест не прокомментировали данный инцидент.

Напомним, что боевая миссия "Решительная поддержка" - это миссия НАТО по обучению и оказанию помощи правительственным силам Афганистана, которая проводит боевые действия в стране с 2015 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Афганистане в городе Гардез исламисты организовали теракт в шиитской мечети.