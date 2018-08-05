Стритрейсинг по-киевски закончился неутешительными последствиями - ФОТО

По предварительной информации, водитель Ford ехал в сторону Дарницкой площади, а Opel двигался по встречной полосе. По неизвестным причинам болид Calibra вылетел на полосу встречного движения и врезалась в Focus. Водитель Ford утверждает, что пытался уйти от столкновения, но автомобиль двигался слишком быстро.

В результате аварии пострадало два человека, их госпитализировали.

Позже выяснилось, что у Opel что-то произошло с колесом. Оба автомобиля серьезно пострадали, вероятнор гоночный болид более не подлежит ремонту.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на улице Василенко иномарка протаранила два легковых автомобиля.