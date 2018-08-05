Одесская школьница стала жертвой "буллинга" со стороны одноклассников

Правоохранители выяснили, что причиной конфликта между девушками стал парень, ранее встречался с одной из нападающих, а затем, разорвав с девушкой отношения, начал ухаживать за потерпевшей. Сначала девушки выясняли отношения словесно, а через несколько дней оскорбленная девушка, заручившись поддержкой подруг, устроила своей конкурентке драку.

Видео избиение подростка выложили в социальные сети, где на него сразу же обратили внимание профильные службы.

"На данный момент лица девушек установлено, открыто уголовное производство. Пострадавшая получает всю необходимую помощь, и психологическую также", - отмечает Денисова.

Как сообщалось в "УРА-Информ", после нападения водителя маршрутки на полицейского в Вишневом правоохранители открыли уголовное производство.