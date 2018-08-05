На Одещине иномарка "проткнула" дорожный отбойник - ФОТО

На трассе Киев-Одесса возле села Троицкое Любашевского района иномарка насквозь просочилась сквозь отбойник. Об этом передает dtp.kiev.ua.
По предварительной информации, водитель Hyundai Elantra пыталась объехать собаку, которая выбежала на проезжую часть, но не справилась с управлением и совершила наезд на придорожный отбойник. Столкновение было такой силы, что автомобиль полностью прошел сквозь опору.
В результате аварии на месте происшествия погиб подросток 2011 года рождения. Сама водитель еще трое пассажиров, в том числе два малолетних ребенка, госпитализированы в Любашевскую больницуюю
На место происшествия прибыли медикии правоохранители, остальные подробности инцидента не устанавливаются.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на одной из трасс вблизи Мукачево фура столкнулась с двумя иномарками.