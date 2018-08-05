На Одещине иномарка "проткнула" дорожный отбойник - ФОТО

По предварительной информации, водитель Hyundai Elantra пыталась объехать собаку, которая выбежала на проезжую часть, но не справилась с управлением и совершила наезд на придорожный отбойник. Столкновение было такой силы, что автомобиль полностью прошел сквозь опору.

В результате аварии на месте происшествия погиб подросток 2011 года рождения. Сама водитель еще трое пассажиров, в том числе два малолетних ребенка, госпитализированы в Любашевскую больницуюю

На место происшествия прибыли медикии правоохранители, остальные подробности инцидента не устанавливаются.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на одной из трасс вблизи Мукачево фура столкнулась с двумя иномарками.