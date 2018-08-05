На Киевщине ликвидировали очередное нарко-хозяйство

Сообщается, что конопляные плантации были обнаружены на территории домовладения 40-летнего ранее судимого жителя Киево-Святошинского района.

Коммерсант выращивал растения в горшках в оборудованном специальным освещением помещении, который был спрятан от лишних глаз за усадьбой дома.

В прокуратура области открыли уголовные производства в порядке ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ст. 310 (# Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в поселке Золотуха Сквирского района полицейские обнаружили кусты конопли, которые росли на территории частного сектора.