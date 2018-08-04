16:28 04.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице произошел пожар в терапевтической клинике - ФОТО

В Киеве загорелся терапевтический корпус киевской областной клинической больницы. Об этом передает пресс-служба столичного ГСЧС. 

В столице произошел пожар в терапевтической клинике - ФОТО

По предварительной информации спасателей, произошло короткое замыкание в кондиционере на четвертом этаже здания. К счастью, задымление заметили работники медицинского учреждения и вызвали пожарных.

На место происшествия по сигналу из диспетчерской службы прибыли пожарные расчеты и обследовали помещения корпуса. Людей не эвакуировали, однако некоторые пациенты самостоятельно вышли на улицу.

Пожарным удалось установить источник дыма и потушить возгорание. На место выезжало 5 единиц основной и специальной техники, а также полиция и медики.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве произошел пожар в офисном здании. 


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