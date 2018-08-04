10:51 04.08.2018 | Происшествия | Новости
100200542:roman

В России разбился коммерческий вертолет

В Красноярском крае в РФ потерпел крушение гражданский вертолет. Об этом передает ТАСС.

В России разбился коммерческий вертолет

Сообщается, что воздушное судно компании UTair потерпело крушение из-за столкновения с грузом другого вертолета, который вылетел с аэродрома города Игарка. Сразу после вылета, в 2 км южнее произошло столкновение. После падения вертолет загорелся. 

В результате аварии погибло 18 человек: 15 пассажиров, 2 пилота и 1 штурман. 

"Найдены оба черных ящика. Они будут переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета", - говорится в заявлении ведомства оперативных служб. Остальные обстоятельства катастрофы и другая информация сейчас уточняются. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", на северо-востоке Таиланда потерпел крушения частный вертолет, в результате чего погибли четыре человека.  


Поделиться
Читайте также:
 
Столичные власти предложили оригинальный метод борьбы с постоянными пробками Макрон предостерегает Великобританию от негативных последствий выхода из состава ЕС В Киеве сегодня будет жарко - ФОТО На востоке Украины боевики продолжают "имитировать" сохранение режима тишины
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив