В России разбился коммерческий вертолет

Сообщается, что воздушное судно компании UTair потерпело крушение из-за столкновения с грузом другого вертолета, который вылетел с аэродрома города Игарка. Сразу после вылета, в 2 км южнее произошло столкновение. После падения вертолет загорелся.

В результате аварии погибло 18 человек: 15 пассажиров, 2 пилота и 1 штурман.

"Найдены оба черных ящика. Они будут переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета", - говорится в заявлении ведомства оперативных служб. Остальные обстоятельства катастрофы и другая информация сейчас уточняются.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на северо-востоке Таиланда потерпел крушения частный вертолет, в результате чего погибли четыре человека.