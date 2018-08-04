17:21 04.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Афганистане произошел очередной теракт

В Афганистане в городе Гардез исламисты организовали теракт в шиитской мечети. Об этом передает Reuters.

В Афганистане произошел очередной теракт

Правоохранителям удалось установить цепочку событий, ставших причиной оплошности охраны религиозного сооружения. Два террориста-смертника проникли в парадную часть мечети, активировав "пояса Шахида". 

В результате теракта погибли 39 человек, еще по меньшей мере 80 человек ранены. Среди раненых насчитывают 20 детей, всех их срочно госпитализировали. Начальник полиции округа Пактий Мохаммад Мандозай считает, что к смертельному инциденту могли быть причастны боевики "Исламского государства", которые ранее взяли на себя ответственность за нападения на шиитские мечети в Афганистане.

Как сообщалось в "УРА-Информ", вчера на востоке Афганистана два террориста-смертника подорвались в мечети во время молитвы. 


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