В Афганистане произошел очередной теракт

Правоохранителям удалось установить цепочку событий, ставших причиной оплошности охраны религиозного сооружения. Два террориста-смертника проникли в парадную часть мечети, активировав "пояса Шахида".

В результате теракта погибли 39 человек, еще по меньшей мере 80 человек ранены. Среди раненых насчитывают 20 детей, всех их срочно госпитализировали. Начальник полиции округа Пактий Мохаммад Мандозай считает, что к смертельному инциденту могли быть причастны боевики "Исламского государства", которые ранее взяли на себя ответственность за нападения на шиитские мечети в Афганистане.

Как сообщалось в "УРА-Информ", вчера на востоке Афганистана два террориста-смертника подорвались в мечети во время молитвы.