17:46 04.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье произошло тройное ДТП - ФОТО

На одной из трасс вблизи Мукачево фура столкнулась с двумя иномарками. Об этом передает dtp.kiev.ua.

На Закарпатье произошло тройное ДТП - ФОТО

По предварительной информации, водитель VW Tiguan пытался обогнать фуру и выехал на встречную полосу, однако вернуться обратно он не успел, столкнувшись лоб в лоб в другой иномаркой. 

В результате аварии пострадало 4 человека, их госпитализировали с разной степенью травм. У одного из пострадавших черепно-мозговая тяжелая торакальная брюшная травмы, множественные переломы бедра с повреждением бедренной артерии. На данный момент он находится в реанимационном отделении. К нему экстренно вызвали суддиного хирурга.

Еще одна женщина из Одесской области попала в реанимацию, у нее торакальная травма, черепно-мозговая травма, но стабильном состоянии. У 45-летнего водителя фуры из Львовщины сломанное бедро, голень, торакальная травма, черепно-мозговая травма

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львовской области легковушка попала под колеса грузового автомобиля


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