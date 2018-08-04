На Закарпатье произошло тройное ДТП - ФОТО

По предварительной информации, водитель VW Tiguan пытался обогнать фуру и выехал на встречную полосу, однако вернуться обратно он не успел, столкнувшись лоб в лоб в другой иномаркой.

В результате аварии пострадало 4 человека, их госпитализировали с разной степенью травм. У одного из пострадавших черепно-мозговая тяжелая торакальная брюшная травмы, множественные переломы бедра с повреждением бедренной артерии. На данный момент он находится в реанимационном отделении. К нему экстренно вызвали суддиного хирурга.

Еще одна женщина из Одесской области попала в реанимацию, у нее торакальная травма, черепно-мозговая травма, но стабильном состоянии. У 45-летнего водителя фуры из Львовщины сломанное бедро, голень, торакальная травма, черепно-мозговая травма

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львовской области легковушка попала под колеса грузового автомобиля.