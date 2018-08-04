На Закарпатье мать пыталась продать собственного сына - ФОТО

Операцию по задержанию женщины проводили сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми совместно с сотрудниками КОРД. Задержанной оказалась 39-летняя жительница Мукачево, которая подыскала покупателей и договорилась о передаче своего ребенка за деньги с целью уличного попрошайничества.

Предварительная сумма продажи ребенка составила 2,5 тыс долларов.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Ивано-Франковске полиция задержала мужчину, которые пытался продать своего сына.