14:37 04.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100200554:roman

На Закарпатье мать пыталась продать собственного сына - ФОТО

В Мукачево молодая мама пыталась сдать своего сына в аренду для попрошайничества. Об этом передает  пресс-служба Нацполиции в области.

На Закарпатье мать пыталась продать собственного сына - ФОТО

Операцию по задержанию женщины проводили сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми совместно с сотрудниками КОРД. Задержанной оказалась 39-летняя жительница Мукачево, которая подыскала покупателей и договорилась о передаче своего ребенка за деньги с целью уличного попрошайничества.

Предварительная сумма продажи ребенка составила 2,5 тыс долларов.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Ивано-Франковске полиция задержала мужчину, которые пытался продать своего сына.


Поделиться
Читайте также:
 
В Херсонской области произошла смертельная авария Украину в августе ожидает "свадебный бум" На Днепропетровщине нетрезвый мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия На Львовщине произошло ДТП с участием КамАЗа
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив