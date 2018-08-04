13:16 04.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Львовщине произошло ДТП с участием КамАЗа

Во Львовской области легковушка попала под колеса грузового автомобиля. Об этом передает пресс-служба полиции области.

На Львовщине произошло ДТП с участием КамАЗа

Инцидент произошел на автодороге Червоноград - Броды неподалеку от села Поздимир Радеховского района. По предварительной информации патрульных, водитель Volkswagen, 27-летний житель Буского района, не справился с управлением и на огромной скорости угодил под колеса бетоновоза. 

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало четверо пассажиров легкового автомобиля, одна из которых - 14-летняя девочка на данный момент находится в реанимации. 

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львовской области в результате ДТП пострадало восемь человек. От сильного удара травмы получили водитель и семь пассажиров "Volkswagen".


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