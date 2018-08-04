12:37 04.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Киевщине две легковушки не смогли разъехаться на переезде - ФОТО

В Киеве на Житомирской трассе BMW столкнулась с Toyota и отбойником. Об этом передает 

На Киевщине две легковушки не смогли разъехаться на переезде - ФОТО

По предварительной информации, водитель "немца" не пропустил Toyota, который пытался обогнать автомобиль и заехать в "карман" для совершения маневра на встречную полосу. Как итог, оба автомобилиста не смогли поделить дорожную полосу, что и стало причиной дорожно-транспортного происшествия. 

После удара немецкая легковушка отлетела на несколько метров.  Сейчас данный участок трассы является местом концентрации ДТП, в основном по причине существенного превышения скорости. Второстепенным фактором патрульные считают разворот встречного транспорта в сторону встречной полосы. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", вчера вечером в Киеве около ТЦ Volkswagen Caddy сбил пешехода.


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