На Киевщине две легковушки не смогли разъехаться на переезде - ФОТО

По предварительной информации, водитель "немца" не пропустил Toyota, который пытался обогнать автомобиль и заехать в "карман" для совершения маневра на встречную полосу. Как итог, оба автомобилиста не смогли поделить дорожную полосу, что и стало причиной дорожно-транспортного происшествия.

После удара немецкая легковушка отлетела на несколько метров. Сейчас данный участок трассы является местом концентрации ДТП, в основном по причине существенного превышения скорости. Второстепенным фактором патрульные считают разворот встречного транспорта в сторону встречной полосы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", вчера вечером в Киеве около ТЦ Volkswagen Caddy сбил пешехода.