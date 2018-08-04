13:31 04.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Днепропетровщине нетрезвый мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия

В Днепре во время празднования дня рождения пьяный мужчина решил показать в деле работоспособность автоматического оружия, что чуть было не обернулось трагедией. Об этом передает пресс-служба Нацполиции в области.

На Днепропетровщине нетрезвый мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия

Сам виновник инцидента говорит, что хотел устроить гостям "салют". Именно так объясняют стрельбу двое задержанных в Днепре. Мужчины навеселе открыли беспорядочную стрельбу в честь дня рождения.

К сожалению, жертвой такого "празднования" стала девушка, которая находилась на расстоянии 500 метров у магазина и разговаривала в это время по телефону. Одна из пуль попала ей в лицо и только по счастливой случайности девушка не претерпела серьезных травм.

В данное время на месте инцидента работает полиция и следственно-оперативная группа, так как там ведутся следственные действия. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в самом центре украинской столицы неподалеку вареничной на бульваре Леси Украинки произошла перестрелка.


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