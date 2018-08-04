08:00 04.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Черниговщине перевернулся автобус со спортсменами - ФОТО

На одной из трасс в Черниговской области возле села Малая Кошелевка, Нежинского района в ДТП попал автобус с гребцами. Об этом передает dtp.kiev.ua.

На Черниговщине перевернулся автобус со спортсменами - ФОТО

По предварительной информации, во время выполнения маневра обгона женщина-водитель микроавтобуса не справилась с управлением, автомобиль зацепил бордюр и перевернулся на бок. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало трое взрослых и один ребенок.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые тщательно задокументировали ДТП, вещественные доказательства направлены на экспертизу. Виновнику аварии грозит срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно возле автомобильного моста через Десну в пригороде Чернигова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. На этот раз без жертв не обошлось, погибло трое человек.


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