22:21 03.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Сумах правоохранители накрыли воровскую "сходку" - ФОТО

Сегодня, 3 августа в Шостке правоохранители провели операцию по задержанию криминальных элементов. Об этом передает отдел коммуникации полиции в Сумской области.

В Сумах правоохранители накрыли воровскую

Сообщается, что сотрудники следственного управления ГУНП в Сумской области совместно с работниками УСБУ и прокуратуры в ходе проведения спецоперации с привлечением сотрудников "КОРДа" взяли под арест двух криминальных авторитетов, которые занимались вымогательством и шантажом местных предпринимателей. В частности, преступников задержали во время получения 10 тыс долларов от одного из пострадавших.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Наказание за совершенные преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали известного криминального " вора в законе" по кличке Дато Агжабединский.


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