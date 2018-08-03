В Сумах правоохранители накрыли воровскую "сходку" - ФОТО

Сегодня, 3 августа в Шостке правоохранители провели операцию по задержанию криминальных элементов. Об этом передает отдел коммуникации полиции в Сумской области.
Сообщается, что сотрудники следственного управления ГУНП в Сумской области совместно с работниками УСБУ и прокуратуры в ходе проведения спецоперации с привлечением сотрудников "КОРДа" взяли под арест двух криминальных авторитетов, которые занимались вымогательством и шантажом местных предпринимателей. В частности, преступников задержали во время получения 10 тыс долларов от одного из пострадавших.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Наказание за совершенные преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали известного криминального " вора в законе" по кличке Дато Агжабединский.