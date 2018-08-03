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В Одесской области маршрутка столкнулась с авто, есть погибший и пострадавшие - ФОТО

В Одесской области в четверг, 2 августа, маршрутка столкнулась с авто.

В Одесской области маршрутка столкнулась с авто, есть погибший и пострадавшие - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб мужчина. При этом семь пассажиров получили травмы.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одессе, авария произошла около трех часов дня неподалеку от села Утконосовка. Автомобиль "Honda" выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом "Измаил - Кальчеве".

В результате ДТП водитель авто погиб на месте. Всех пострадавших скорая помощь увезла в больницу с травмами различной тяжести.

Полиция открыла по факту уголовное дело по статье Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг утром, 2 августа, в Беларуси в серьезную аварию попал туристический автобус международного сообщения. Для оценки физического состояния в больницу были доставлены 12 человек. Вместе с тем серьезных травм в аварии никто из пострадавших не получил и в госпитализации не нуждается.


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