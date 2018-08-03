В нескольких восточных областях Украины ожидается самый высокий уровень пожароопасности

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Согласно недавно полученным сведениям, в украинской столице в ближайшие три дня будет предполагается высокая (4 класса) пожарная опасность. Также ожидается, что чрезвычайный уровень пожарной опасности расположится и в Киевской области.

Как отметили спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харькове спасателям удалось локализировать пожар в Инженерно-педагогической академии. Сейчас на месте происшествия работают подразделения ГосЧС в количестве 13 отделений на автоцистернах, четыре автолестниц, два аварийно-спасательных автомобилей, а также другая спецтехника.