22:15 02.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Сумах застрелили бывшего депутата Анатолия Жука

В четверг, 2 августа, в городе Сумы застрелили бывшего депутата Сумского городского совета и бывшего председателя земельной комиссии Анатолия Жука.

В Сумах застрелили бывшего депутата Анатолия Жука

Его застрелили на дворе собственного дома. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в Сумской области, тело обнаружил отец политика, который пришел в гости к своему сыну.

Уже на месте правоохранители установили, что погибший скончался на дворе собственного дома по улице Льва Толстого в результате огнестрельного ранения, которое оказалось смертельным. Рядом с местом происшествия полиция нашла пистолет.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники кинологической службы.

Погибший был депутатом городского совета, возглавлял Департамент градостроительства и земельных ресурсов Сумского городского совета. В 2014 году баллотировался на пост городского головы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Камянском взорвался микроавтобус с депутатом. Сам депутат остался жив, но сильно пострадал. Полиция квалифицировала дело как покушение на убийство.


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