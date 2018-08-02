11:42 02.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В России произошло смертельное ДТП с украинцами

В Ростовской области водитель не справился с управлением КамАЗа, после чего допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Transporte. В резузьтате аварии погибло шесть граждан Украины.

В России произошло смертельное ДТП с украинцами

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на МЧС Ростовской области.

Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие произошло в Чертковском районе, на 791 км автодороги М-4 дон. Там столкнулись два транспортных средства по вине водителя 1970 года рождения.

По словам полицейских, в результате происшествия шесть человек погибли. Еще двое пострадавших доставлены в медицинское учреждение.

"Погибшими оказались жители временно оккупированной территории Луганской области Украины", подчеркнули сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, котороя устанавливает все обстоятельства аварии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, неподалеку Конче Заспы.


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