В Одессе совершено покушение на активистов - ФОТО

К счастью, никто из них не пострадал. Как сообщил сам Козьма у себя на страничке в Facebook, грузовика на большой скорости целенаправленно въехал в машину.

Водитель выпрыгнул из авто еще на ходу и побежал. Водитель грузовика успел скрылся на заранее подготовленном мопеде. По моей памяти их было трое. Я успел выпрыгнуть и остался цел. Михаил тоже цел. На улице играли дети. Ждем полицию и СМИ, - сообщил он.

В свою очередь, дети, которые стали свидетелями происшествия, рассказали, что за несколько минут, до того, как грузовик въехал в автомобиль активистов, к ним подъехал человек на мопеде и сказал, чтобы они тут не играли, так как тут опасно. Позже, на этом мопеде скрылся водитель грузовика.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Бердянске жестоко убили известного бойца АТО и активиста Виталия Олешко. Убийство произошло по Восточному проспекту, 157. Там двое человек приехали на красном автомобиле, предположительно марки "Таврия", вошли во двор и выстрелили в спину активиста.