В Харькове горит Инженерно-педагогическая академия - ФОТО, ВИДЕО

Пожар начался в четверг, 2 августа, в три часа дня. Однако спасателям до сих пор не удается потушить огонь.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харькове, уже на месте спасатели установили, что горит двухэтажное здании учебного корпуса №4 Украинской инженерно-педагогической академии.

Огнем охвачены конструкции чердака, перекрытие и крыши двухэтажного здания. Руководитель тушения пожара объявил повышенный уровень сложности. Было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств ГосЧС. К месту пожара были направлены 12 отделений на автоцистернах, четыре автолестницы и один аварийно-спасательного автомобиля.

Сейчас на пожаре работают около 80 человек личного состава ГосЧС. Сейчас продолжается ликвидация пожара.

По предварительной информации пожар начался во время ремонтных работ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Николаева в понедельник, 30 июля, горела школа. К возгоранию привело Неосторожное обращение с огнем в школьной мастерской. Как сообщает пресс-служба Главного управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области, информация о возгорании поступила около семи часов вечера.