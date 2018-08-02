16:35 02.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Греции задержали пиромана, который поджигал лес

Греческие полицейские задержали мужчину, который предположительно совершил несколько поджогов в муниципалитете Маратонас в восточной Аттике, где погиб 91 человек в результате лесных пожаров.

В Греции задержали пиромана, который поджигал лес

Об этом сообщает Агентство пожарной охраны Греции.

35-летнего мужчину обвиняют в поджогах на землях Ризари между 26 и 31 июля и неповиновении греческим правоохранителям.

Отмечается, что в отчете расследования указано, что вероятно смертельный пожар начался после того, как один из местных жителей сжигал древесину. Однако в ходе расследования также установлено, что два отдельных пожара, начавшиеся поблизости в районе Неа Макри, стали результатом умышленного поджога.

Как сообщал "УРА-Информ", в греческих городах Мате и Восточной Аттике, в результате масштабных пожаров погибло по меньшей мере 91 человек.


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