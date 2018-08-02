13:59 02.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Горловке боевики открыли огонь по подросткам

Пророссийские боевики обстреляли толпу подростков в Горловке Донецкой области. В результате атаки пострадало несколько человек. 

В Горловке боевики открыли огонь по подросткам

Об этом на брифинге сказал пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

По данным разведки, на оккупированных территориях участились случаи неправомерных действий со стороны российских военных по отношению к местным жителям.

Расследование этого инцидента начала "военная комендатура" так называемой ДНР.

Установлено также, что российские пограничники усилили охрану границы. Их задача не допустить проникновения преступников, скрывающихся от следствия в РФ.

Как сообщал "УРА-Информ", боевики используют собак для разминирования.


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