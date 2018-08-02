В Днепре на ходу загорелось авто с детьми - ФОТО, ВИДЕО

Внутри машины находились дети. К счастью, никто из них не пострадал.

Как сообщили очевидцы, инцидент произошел около двух часов дня. Прибывшие на место пожарные установили, что огнем охвачен моторный отсек.

По словам водителя Nissan, он с семьей ехал на море. Когда заметил, что из-под капота идет дым, сразу остановился. В этот момент машина начала гореть.

Его супруга с двумя детьми успели выскочить из машины. Вместе с тем ни владелец авто, ни другие водители, проезжавшие рядом, не смогли потушить пожар. С огнем справились только сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожарные оперативно потушили огонь.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове во вторник, 31 июля, легковой автомобиль ВАЗ-21111 сбил ребенка. Десятилетний мальчик скончался на месте происшествия.