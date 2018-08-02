05:00 02.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100200392:Polishuk

В Днепре на ходу загорелось авто с детьми - ФОТО, ВИДЕО

На Запорожском шоссе в Днепре в среду, 1 августа, прямо на ходу загорелся автомобиль Nissan.

В Днепре на ходу загорелось авто с детьми - ФОТО, ВИДЕО

Внутри машины находились дети. К счастью, никто из них не пострадал.

Как сообщили очевидцы, инцидент произошел около двух часов дня. Прибывшие на место пожарные установили, что огнем охвачен моторный отсек.

По словам водителя Nissan, он с семьей ехал на море. Когда заметил, что из-под капота идет дым, сразу остановился. В этот момент машина начала гореть.

Его супруга с двумя детьми успели выскочить из машины. Вместе с тем ни владелец авто, ни другие водители, проезжавшие рядом, не смогли потушить пожар. С огнем справились только сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожарные оперативно потушили огонь.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове во вторник, 31 июля, легковой автомобиль ВАЗ-21111 сбил ребенка. Десятилетний мальчик скончался на месте происшествия.


Поделиться
Читайте также:
 
В Херсонской области чиновник Антимонопольного комитета попался на взятке Трамп призвал генпрокурора прекратить расследование вмешательства России в выборы В Киеве на Певческом поле откроется выставка цветов "Волшебный украинский миф" В Зимбабве после выборов начались массовые беспорядки
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив