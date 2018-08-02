В Беларуси в аварию попал туристический автобус международного сообщения

Для оценки физического состояния в больницу были доставлены 12 человек. Вместе с тем серьезных травм в аварии никто из пострадавших не получил и в госпитализации не нуждается.

Как сообщает Управление внутренних дел Витебского облисполкома, дорожно-транспортное происшествие произошло в Оршанском районе около пять часов утра. На момент аварии в автобусе международного сообщения Киев-Таллин, находились 53 человека - граждане Украины, Молдовы и России.

По предварительной информации, водитель уснул за рулем и на 186-м км автодороги М8 возле деревни Светочевка наехал на световую опору, после чего автобус опрокинулся на бок в кювет по ходу движения.

По словам медиков, серьезных травм в аварии никто из пострадавших не получил и в госпитализации не нуждается.

В ближайшие часы в Оршу из Лиды приедет резервный автобус, на котором туристы продолжат поездку в сопровождении ГАИ, - отмечается в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ростовской области водитель не справился с управлением КамАЗа, после чего допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Transporte. В результате аварии погибли шесть граждан Украины.