12:59 02.08.2018 | Происшествия | Новости
100200424:Polishuk

В Беларуси в аварию попал туристический автобус международного сообщения

В четверг утром, 2 августа, в Беларуси в серьезную аварию попал туристический автобус международного сообщения.

В Беларуси в аварию попал туристический автобус международного сообщения

Для оценки физического состояния в больницу были доставлены 12 человек. Вместе с тем серьезных травм в аварии никто из пострадавших не получил и в госпитализации не нуждается.

Как сообщает Управление внутренних дел Витебского облисполкома, дорожно-транспортное происшествие произошло в Оршанском районе около пять часов утра. На момент аварии в автобусе международного сообщения Киев-Таллин, находились 53 человека - граждане Украины, Молдовы и России.

По предварительной информации, водитель уснул за рулем и на 186-м км автодороги М8 возле деревни Светочевка наехал на световую опору, после чего автобус опрокинулся на бок в кювет по ходу движения.

По словам медиков, серьезных травм в аварии никто из пострадавших не получил и в госпитализации не нуждается.

В ближайшие часы в Оршу из Лиды приедет резервный автобус, на котором туристы продолжат поездку в сопровождении ГАИ, - отмечается в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ростовской области водитель не справился с управлением КамАЗа, после чего допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Transporte. В результате аварии погибли шесть граждан Украины.


Поделиться
Читайте также:
 
Украина укрепила позиции в рейтинге паспортов мира Чиновник рассказал, как вернуть Донбасс Проливные дожди подняли цены на лук В Одессе совершено покушение на активистов - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив