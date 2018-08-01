В Швеции из собора украли королевские регалии

Об этом сообщает британская газета The Guardian.

В свою очередь, сотрудница собора назвала случившееся огромной потерей для собора как в культурном, так и в финансовом смысле.

Стражи порядка проводят масштабную операцию, чтобы как можно быстрее найти воров, однако пока что полиции не удалось установить их местонахождение.

По словам представителя полиции Томаса Агневика, точную стоимость украденных из собора драгоценностей оценить невозможно.

Как сообщал "УРА-Информ", неизвестные разграбили Свято-Михайловский кафедральный собор Житомира. Злоумышленники проникли в помещение собора. Дверь в собор была открыта, преступники принялись срывать элементы отделки церкви, украшения, а также похитили ящик для пожертвований.