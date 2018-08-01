07:29 01.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Перу столкнулось два поезда, травмы получили 23 человек

В Перу в ночь на среду, 1 августа, столкнулись два туристических поезда.

В Перу столкнулось два поезда, травмы получили 23 человек

В результате аварии травмы получили 23 человек. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщает издание Comercio, авария произошла между древним городом Мачу-Пикчу и населенным пунктом Оллантайтамбо на 89-90 километре железной дороги.

Оба поезда, компаний Peru Rail и Inca Rail, направлялись из Куско в Мачу-Пикчу. Большинство пострадавших являются туристами.

Столкновение произошло из-за перекрытия железнодорожных путей туристами, не сумевшими приобрести билеты на поезд. В результате один состав не смог отправиться от станции, и в него врезался следующий.

Вместе с тем компания Inca Rail заверила, что все пассажиры, кроме одной женщины из Чили, продолжают свое путешествие.

Полиция заблокировала дорогу до восстановления безопасности перевозок.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, под Киевом поезд почти километр тащил автомобиль. Между селами Триполье и Мироновка поезд "Киев-Бердянск" №226 столкнулся с легковым авто и почти километр тащил его по рельсам, погибло два человека.


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