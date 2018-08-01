08:15 01.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Мексике разбился пассажирский самолет, около ста человек травмировано - ФОТО

В Мексике в среду утром, 1 августа, разбился пассажирский самолет авиакомпании Aeromexico.

В Мексике разбился пассажирский самолет, около ста человек травмировано - ФОТО

На борту самолета находилось 97 пассажиров и четыре члена экипажа. По предварительным данным 98 человек получили травмы.

Как сообщает Reuters, крушения произошло возле аэропорта в городе Виктория-де-Дуранго.

Самолет выполнял рейс в Мехико и совершил "вынужденную посадку".

По данным министра связи и транспорта Мексики Херардо Руис Эспарса, которые он разместил в своем Twitter, из 103 человек, находившихся на борту, установлено местонахождение 101, из которых 90 человек находятся в разных больницах. Аэропорт уже возобновил работу, - заверил министр.

Позже министр добавил, что все 103 человека были найдены, а общее число госпитализированных составляет 98 человек. О смертях не сообщалось, - подчеркнул Эспарса.

Губернатор штата Дуранго в своем Twitter также подтвердил, что при крушении самолета никто не погиб.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в швейцарских Альпах разбился легкомоторный самолет, погибли 4 человека. Самолет спустился на уровень 3,3 тысяч метров над уровнем моря, власть получила предупреждение и отправила туда команду спасателей.


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