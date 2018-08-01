В Харькове автомобиль сбил ребенка - ФОТО

Десятилетний мальчик скончался на месте происшествия. Как сообщает региональное управление Национальной полиции, дорожно-транспортное происшествия произошло около трех часов дня на проспекте Московском в Немышлянском районе города.

Уже на месте полиция установила, что мальчик перебегал дорогу в неустановленном месте и попал под колеса автомобиля ВАЗ-21111 под управлением 50-летней женщины.

Ребенок получил тяжелые травмы, медики не успели довезти его до больницы, - рассказали правоохранители.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа, правоохранители проводят осмотр, опрашивают свидетелей. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Инфор, 24 июля на пешеходном переходе в районе бульвара Леси Украинки в Киеве водитель Hummer насмерть сбил девочку. После наезда водитель авто Кирилл Островский скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан.